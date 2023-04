Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia del match del campionato di Serie A contro il Bologna

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia del match del campionato di Serie A contro il Bologna.

PAROLE – «La sosta porta sempre un’interruzione dei ritmi, ma è anche vero che ne abbiamo approfittato per recuperare giocatori in termine di infortuni e condizione fisica. Avevamo molti giocatori in Nazionale ed abbiamo lavorato in dieci, ma questo penso sia un problema comune. Abbiamo comunque svolto una buona settimana, individualizzando gli allenamenti. I ragazzi hanno lavorato bene e la squadra, da inizio settimana, ha lavorato con grande concentrazione e con una bella atmosfera. L’obiettivo principale è andare a Bologna a fare risultato».

L’articolo Udinese, Sottil: «La sosta porta sempre un’interruzione dei ritmi, ma abbiamo recuperato alcuni giocatori» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG