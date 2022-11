Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro lo Spezia

«Sono soddisfatto dell’atteggiamento della squadra nel non volere perdere questa partita. Nella prima parte loro hanno fatto meglio di noi, siamo stati poco cattivi nel difendere. Bravo Silvesti in alcune occasioni. Poi la squadra ha fatto un gran gol e nel secondo tempo è stato più equilibrato. Entrambe hanno provato a vincerla. Questi ragazzi li devo solo ringraziare. Nel calcio ci sono momenti che vai a duemila e altri meno. Loro stanno lavorando alla grande per la mentalità e in campo si vede. Meritavamo qualche vittoria in più in queste ultime partite. Napoli? Sappiamo che è una squadra supersonica. Gioca il miglio calcio. Spalletti è tra i migliori in circolazione. Dobbiamo recuperare energie».

