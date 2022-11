L’ex giocatore Fausto Pizzi tra l’altro dell’Udinese, discute così a TMW Radio dell’Inter e dell’allenatore Simone Inzaghi.

Sono queste le parole dell’ex calciatore Fausto Pizzi che discute così a TMW Radio dell’Inter: “Ci sono due rendimenti differenti uno in campionato e uno in coppa che non mi aspettavo e l’assenza di Lukaku non può essere un alibi, io mi aspettavo un rendimento diverso quest’anno soprattutto in campionato“.

Aggiunge sull’Inter: “L’Inter non ha giocatori forti nell’uno contro uno, non c’è nessuno che salta l’uomo e quindi di conseguenza poche opportunità per Lautaro che è un animale da aria di rigore. Mi aspettavo di più da Mkhitaryan. Sicuramente non è più il muro che ci si aspettava, i difensori hanno un rendimento troppo alterno“.

Conclude su Skriniar: “Il fattore contratto può contribuire molto sul rendimento del ragazzo. Con lui bisogna avere le idee chiare. Le prossime due partite sono fondamentali per l’Inter, non si può più sbagliare“.

