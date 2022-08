Udinese, le parole di Andrea Sottil dopo la sconfitta con il Milan: «Milan? Sconfitta che lascia rammarico e consapevolezza»

Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di UdineseTV sulla sconfitta dell’Udinese contro il Milan. Di seguito le sue parole.

«La sconfitta con il Milan ha lasciato rammarico, ma anche consapevolezza che è stata fatta una buona prestazione. Non tutti vanno a Milano a fare due gol e creare occasioni importanti in area. Dalle sconfitte bisogna imparare e ripartire, non commettendo più determinati errori e migliorandosi».

