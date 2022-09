Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato dopo il successo dei friulani contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Andrea Sottil ha parlato a Sky Sport dopo Udinese-Inter.

LE PAROLE – «È una soddisfazione incredibile, il merito va a questo gruppo che ho la fortuna di poter allenare. Mi seguono tutti i giorni, ci prepariamo per affrontare chiunque e stiamo facendo bene. Oggi un’altra prestazione encomiabile, abbiamo creato tanto e ci siamo difesi bene, è stata un’ottima gara. Bene chi inizia e chi subentra, sono soddisfatto per i ragazzi per questa grande vittoria».

L’articolo Udinese, Sottil: «Soddisfazione incredibile, tutto il merito ai ragazzi» proviene da Calcio News 24.

