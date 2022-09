Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della sfida contro la Roma

«Dopo tanta provincia è arrivata la chiamata dell’Udinese e mi sento più pronto. Le esperienze fatte mi hanno aiutato tanto. Per me la Serie A è una ripartenza. Da calciatore qui ho grandissimi ricordi e ho giocato nell’Udinese più forte. Pozzo? Li ho ritrovati con lo stesso entusiasmo di un tempo. Oggi posso dire che l’Udinese è un top club per gli investimenti e il progetto che c’è dietro».

OBIETTIVI – «Vogliamo essere competitivi e andarcela a giocare con tutti creando un’identità nostra. Col Milan siamo stati sfortunati, anche con la Salernitana poteva finire in altro modo fossimo rimasti in undici».

ROMA – «Sarà stimolante confrontarmi con Mourinho. Una sfida dove bisogna farsi trovare pronti. Sarà una gara difficile visto che loro si sono anche rinforzati. Hanno le carte in regola per lottare per lo Scudetto».

