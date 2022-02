I friulani escono da San Siro con un punto e mille polemiche: il gol del calciatore dell’Udinese era da annullare.

Un gol beffa, proprio perché contro il regolamento. Al termine del match contro il Milan, Udogie, autore del gol che ha regalato il pareggio all’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni. “È un’emozione grandissima, sono contento per aver aiutato la squadra. Oggi sapevano che sarebbe stata difficile, ci voleva tanto spirito. Ora siamo pronti per la prossima battaglia”.

L’Udinese si conferma bestia nera per il Milan, anche se questa volta esce con un punto da San Siro frutto di un episodio più che discutibile. In occasione del gol, il calciatore bianconero non ha esultato poiché sapeva di aver commesso fallo: “Ho visto il guardalinee che era indeciso, però mi è andata bene”, ha ammesso.

