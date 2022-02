I nerazzurri non escono dalla crisi: un pareggio che premia i padroni di casa.

Una gara intensa, qualche errore di troppo e un’Inter imprecisa nel concludere le sue folate offensive. Un passo indietro per gli uomini di Inzaghi, che restano a due punti dal Milan capolista (con una partita in più). I nerazzurri giocano una gara intensa, merito di un Genoa battagliero, che dà filo da torcere ai campioni d’Italia.

La prova generosa di Dzeko non basta. Dopo un primo tempo in cui si fanno preferire i padroni di casa, più pericolosi, l’Inter esce nella ripresa: sono ben 14 i calci d’angolo ma l’idea prevalente, quella della palla lunga su Dzeko, non è efficace. Un passo indietro in termini di gioco e pericolosità per gli uomini di Inzaghi. L’Inter pareggia a Marassi contro il Genoa per 0-0. Blessin esulta.

