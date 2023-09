Thomas Kristensen è un nuovo giocatore dell’Udinese: il comunicato ufficiale della società bianconera

Thomas Kristensen è un nuovo giocatore dell’Udinese, che ne ha annunciato ufficialmente l’acquisto.

IL COMUNICATO – Fisicità e talento un mix ideale per la difesa bianconera: Thomas Kristensen è un nuovo giocatore dell’Udinese, arriva a titolo definitivo dall’Aarhus ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Danese, classe 2002, Kristensen è un difensore di grande prospettiva che vanta già una solida esperienza a dispetto della giovane età. Dotato di un fisico imponente (198 cm di altezza) è molto abile nel gioco aereo e nella marcatura.

Nato ad Aarhus il 17 gennaio 2002, cresce nella squadra della sua città con cui ha compiuto tutto il percorso giovanile fino alla prima squadra con cui ha debuttato, a 19 anni, il 16 maggio 2021 nella gara contro il Nordsjaelland e raccogliendo complessivamente 3 presenze.

Nell’annata 21/22 gioca 11 gare in campionato e fa il suo esordio in Conference League. Inoltre, trova il suo primo gol da professionista in coppa di Danimarca e debutta con l’under 21 del suo paese.

Nella stagione 22/23, diventa un punto fermo della sua squadra disputando 20 partite, con un gol segnato, in campionato dove raggiunge la qualificazione alla Conference League. Gioca anche 2 gare di coppa nazionale.

All’inizio di quest’annata, ha giocato già 6 partite di campionato e 2 nei preliminari di Conference League.

Kristensen è nel giro delle nazionali giovanili danesi da 3 anni e vanta una presenza con l’under 18, 2 con l’under 19, una con l’under 20 e 4 con l’under 21 di cui fa attualmente parte.

Indosserà la maglia numero 31.

Welcome Thomas!

