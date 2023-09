Colombo Monza, è UFFICIALE: il comunicato del club brianzolo sull’acquisto in prestito dell’attaccante rossonero. I dettagli

Lorenzo Colombo è ufficialemente un nuovo giocatore del Monza. Ecco il comunicato del club brianzolo sull’attaccante che resterà di propietà del Milan:

«Lorenzo Colombo è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Brianzolo doc, nasce l’8 marzo 2002: Burago di Molgora è il paese dove Lorenzo cresce e inizia a divertirsi con il pallone, a Vimercate nasce e poi torna per frequentare le scuole superiori. Colombo cresce nel Settore Giovanile del Milan, con cui debutta tra i professionisti a 18 anni, nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus il 12 giugno 2020. Un mese dopo esordisce anche in Serie A, subentrando nella gara contro il Bologna del 18 luglio 2020. Nella prima parte della stagione 2020-21 arriva anche il debutto europeo, nel turno preliminare di Europa League contro il Bodo Glimt a San Siro, dove parte titolare e realizza anche il suo primo gol. Dopo una parentesi di sei mesi alla Cremonese, nell’estate 2021 si trasferisce in prestito alla Spal, dove colleziona 34 presenze e 6 reti in Serie B. Nella stagione 2022-23 veste la maglia del Lecce neopromosso in Serie A e contribuisce alla salvezza della squadra salentina segnando 5 reti, tra cui quella decisiva proprio all’U-Power Stadium contro il Monza. Vanta anche 19 presenze e 4 gol con la Nazionale Under 21, con cui è sceso in campo nelle tre gare disputate dagli Azzurrini all’Europeo di giugno. Dopo un brillante precampionato col Milan, Colombo torna ora nella sua Brianza per cominciare questa nuova avventura col Monza. Benvenuto Lorenzo!»

The post Colombo Monza, è UFFICIALE: il comunicato del club brianzolo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG