Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha rinnovato il suo contratto fino 30 giugno 2025. Ecco il comunicato della società

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Ecco il comunicato della società.

COMUNICATO – Marco Silvestri e l’Udinese insieme fino al 30 giugno 2025. Il nostro numero 1 ha prolungato il contratto che lo lega al Club per un’ulteriore stagione sportiva. La società è lieta di proseguire il percorso professionale con Marco che, in questi due anni, si è subito consacrato come un punto di riferimento dell’Udinese a suon di grandi prestazioni.

L’articolo Udinese, UFFICIALE: Silvestri ha rinnovato fino al 2025 proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG