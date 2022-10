Destiny Udogie, esterno dell’Udinese, ha parlato del suo futuro dopo la partita pareggiata con la Cremonese. Le sue dichiarazioni

Destiny Udogie, esterno dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Cremonese.

PAROLE – «Adesso sono qua all’Udinese, sto concentrato. Dal prossimo anno penserò al Tottenham. So che è il campionato più difficile, bello e intenso. Seguo la squadra, per vedere come giocano e che calciatori ci sono».

