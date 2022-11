Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Destiny Udogie, ha parlato del giocatore in chiave calciomercato

Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Destiny Udogie, ha parlato del giocatore in chiave calciomercato:

«Il Tottenham lo ha tolto dal mercato acquistandolo ma in precedenza è stata brava anche l’Udinese a superare la concorrenza quando il Verona aveva esigenza di cederlo. Tutti lo avrebbero preso volentieri, anche Milan e Juventus ma in quel momento sono stati i friulani a crederci più degli altri pagandolo 2,8 milioni di euro. Ovviamente parliamo spesso del Tottenham ma lui continua a dirmi che è molto concentrato sull’Udinese. Ovviamente si documenta sugli Spurs, anche perché è un club talmente organizzato che ha una persona che si occupa quotidianamente di Udogie. La Nazionale italiana È inevitabile che ci arrivi, ma sarà Mancini a decidere come e quando»

