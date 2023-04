UEC, nasce a Bruxelles l’ECA dei piccoli club. Tebas: «Superlega e ECA…». Tutti i dettagli

È nato a Bruxelles un nuovo organismo con l’obiettivo di rappresentare i club calcistici di «piccole e medie dimensioni in un panorama dominato da una ricca élite». È questa, come riportato da France Press, la definizione data all’UEC (Unione dei Club Europei), appoggiata dal presidente della Liga Tebas che è anche tornato a parlare di Superlega.

TEBAS – «È mio obbligo dire che questa associazione rappresenta i valori di come il calcio europeo dovrebbe essere in futuro. La Superlega voleva decostruire rapidamente il calcio europeo con un modello completamente diverso. L’ECA invece lo sta distruggendo a poco a poco. Se non c’è una reazione da parte delle squadre che non giocano le competizioni europee, il calcio dei campionati nazionali finirà».

