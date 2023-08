L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, si è classifica al terzo posto come miglior allenatore della scorsa stagione per la UEFA

Simone Inzaghi si classifica al terzo posto della UEFA Coach of The Year, il premio come miglior allenatore della scorsa stagione. Il tecnico dell’Inter era tra i tre candidati alla vittoria insieme a Spalletti e Guardiola.

A vincere il premio è stato il tecnico del Manchester City, vincitore del Triplete con i Citizens. Secondo posto per l’ex allenatore del Napoli, nonché nuovo CT dell’Italia.

L’articolo UEFA Coach of the Year, terzo posto per Inzaghi: vince Guardiola proviene da Inter News 24.

