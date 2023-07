UEFA, la rivoluzione continua: stop alle retrocessioni nelle coppe europee. Tutti i dettagli

La UEFA ha deciso, dal 2024 stop alle “retrocessioni” dei club tra le coppe europee. Come riportato da Calcio e Finanza, a partire dalla stagione 2024/25, con il via dei nuova format delle coppe europee, non ci sarà più il passaggio tra una competizione e l’altra al termine della fare a girone.

La rivoluzione UEFA continua, in attesa della decisione sulla Juve per la partecipazione alla Conference League.

