UEFA pronta a cambiare lo statuto per allungare la presidenza di Ceferin! L’indiscrezione e TUTTI i dettagli

Ceferin sempre più a capo della UEFA e uomo solo al comando. Come riferito dal Financial Times, la massima organizzazione europea è al lavoro per un ulteriore mandato dell’attuale presidente.

Il numero uno sloveno è in carica dal 2016 e il suo attuale mandato scadrà nel 2027. L’attuale statuto prevede un massimo di 12 anni da presidente UEFA.

