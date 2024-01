L’esterno Tajon Buchanan è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato ufficiale del club nerazzurro

Tajon Buchanan è diventato un nuovo giocatore dell‘Inter. Attraverso un post sui social e un comunicato sul sito, la società accoglie il talento canadese nelle proprie fila.

IL COMUNICATO – Tra le fredde e sconfinate distese ghiacciate del Canada c’è un luogo che spicca per la sua unicità: Brampton, in Ontario, è conosciuta come la “città dei fiori” per la grande quantità di serre e vivai che caratterizzano l’economia di questo centro. Inizia qui il percorso di Tajon Trevor Buchanan, nuovo esterno nerazzurro.

Nato l’8 febbraio 1999 da genitori di origini giamaicane, Buchanan è cresciuto con il sogno del calcio sempre vivo. Un sogno alimentato dall’incontro con Chrys Chrysanthou, il suo primo allenatore nelle giovanili dei Mississauga Falcons, il quale si è rivelato maestro di sport e di vita.

Un legame profondo, che porta Tajon a seguire il suo allenatore in Colorado all’età di 15 anni: un cambiamento radicale nella sua vita, in un Paese diverso e lontano dalla sua famiglia, fatto che gli impedisce di essere tesserato dalla federazione statunitense.

