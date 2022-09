L’allenatore italiano Cosmi torna in panchina: è il nuovo tecnico del Rijeka in Croazia

L’allenatore italiano Serse Cosmi torna in panchina e lo fa in Croazia. Il Rijeka lo ha infatti annunciato come nuovo tecnico del club tramite un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – «Serse Cosmi è il nuovo allenatore della squadra di calcio croata Rijeka.

Cosmi è un allenatore italiano di grande esperienza che nella sua carriera ha diretto diverse squadre di Serie A italiana, una vera icona del calcio italiano che ha segnato profondamente il calcio italiano nella sua carriera.

Il suo marchio di fabbrica durante la sua carriera sono il berretto e la barba e la grande quantità di energia che investe in campo in ogni partita».

L’articolo UFFICIALE Cosmi torna in panchina: è il nuovo allenatore del Rijeka proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG