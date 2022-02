La Russia, in seguito ai brutti eventi di questi ultimi giorni, ha perso la possibilità di ospitare la finale di Champions League.

La UEFA ha optato per il cambio di sede per la finale di Champions League che si doveva disputare in Russia a San Pietroburgo. Questa decisione era nell’aria a causa ovviamente dei tragici fatti degli ultimi giorni, l’atto finale della massima competizione europea si svolgerà a Parigi allo Stade De France il 28 maggio.

Pallone Champions League

La UEFA ha ringraziato il primo ministro francese Macron per l’impegno che ha reso possibile questo spostamento e ha inoltre stabilito che le squadre e le nazionali russe ed ucraine devono giocare le loro gare casalinghe in campo neutro fino a nuovo avviso. L’ultima finale di Champions a Parigi fu nel 2006.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG