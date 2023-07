Roy Hodgson, allenatore settantacinquenne con un passato all’Inter, continuerà ad allenare il Crystal Palace anche per la prossima stagione. Il club inglese, che ha concluso la scorsa stagione all’undicesimo posto in Premier, mantiene la propria fiducia nel tecnico.

We’re pleased to announce that Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager for the 23/24 season

He will lead the side into next season alongside Paddy McCarthy as assistant manager, Ray Lewington as coach and Dean Kiely as goalkeeper coach.

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 3, 2023