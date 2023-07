L’Inter rende noto il trasferimento di Marco Pompetti al Catanzaro. Il centrocampista è reduce dal prestito al Sudtirol

Marco Pompetti non sarà più un calciatore dell’Inter. Dopo essere cresciuto nelle giovanili nerazzurre ed aver vagato in giro negli anni in prestito, arriva il trasferimento a titolo definitivo al Catanzaro. Questo il comunicato del club nerazzurro.

«MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la cessione di Marco Pompetti al Catanzaro: il centrocampista classe 2000 si trasferisce a titolo

definitivo».

L’articolo UFFICIALE – Pompetti lascia l’Inter: definito il suo passaggio al Catanzaro proviene da Inter News 24.

