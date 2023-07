I due talenti dell’Inter Francesco Pio Esposito e Carboni Ecco l’ufficialità della società nerazzurra con un post su Twitter

Ora è ufficiale: i due talenti Francesco Pio Esposito ha rinnovato con l’Inter dopo qualche attesa.

Valentín Carboni e Francesco Pio Esposito ancora in nerazzurro #ForzaInter — Inter (@Inter) July 9, 2023

Ecco il post su Twitter per ufficializzare il tutto: un grande contratto per entrambi per avere un grande beneficio a lungo termine.

UFFICIALE – Rinnovi Inter, prolungato il contratto a Pio Esposito e Carboni

