Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha parlato dei cori razzisti che lo stadio Olimpico ha rivolto a Stankovic nel match tra Roma e Sampdoria.

PAROLE – «Io ho visto questa scena: la mano destra di Stankovic aperta sul petto, in segno di orgogliosa appartenenza davanti a insulti razzisti; un’altra mano, la destra di Mourinho, questa sollevata a mezz’aria, in segno di censura verso i propri tifosi. Insieme, e sottolineo insieme, queste due mani formano un gesto di coraggio che merita piena solidarietà e indicano una strada da percorrere: quella della presa di coscienza che non si può più restare in silenzio a guardare».

