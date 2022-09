Ulmer su Leao: «È eccezionale e nelle ultime partite lo ha dimostrato». Le parole del capitano del Salisburgo

Andreas Ulmer ha parlato durante la conferenza stampa di Rafael Leao. Ecco le parole del capitano del Salisburgo:

«È eccezionale, nelle ultime partite lo ha dimostrato, lo abbiamo visto dei video, non solo di lui ma anche di tutta la squadra. Sono molto bravi, credo che non si tratti di un singolo giocatore, ma come giochiamo tutti insieme, quanto investiamo in difesa, come ci supportiamo l’un l’altro. Abbiamo già dimostrato varie volte di divertirci, rimaniamo con una mentalità aperta».

The post Ulmer su Leao: «È eccezionale e nelle ultime partite lo ha dimostrato» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG