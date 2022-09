Panchina sempre più in bilico per Sinisa Mihajlovic a Bologna: Saputo valuta le alternative per sostituire il tecnico serbo

Joy Saputo, nella giornata di oggi, prenderà una decisione in merito al futuro di Sinisa Mihajlovic come tecnico del Bologna. Secondo Il Resto del Carlino al momento sarebbero due i nomi in lizza per l’eventuale sostituzione: quello di Thiago Motta e Paulo Sousa,

Ma non solo. Sullo sfondo le potenziali candidature di Claudio Ranieri, sarebbe un ritorno in Serie A dopo aver lasciato la Sampdoria, e Roberto De Zerbi, reduce dall’esperienza in Ucraina.

L’articolo Bologna, i candidati a sostituire Mihajlovic proviene da Calcio News 24.

