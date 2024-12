Ultime battute da rossonero, gli agenti del giocatore trattano la cessione: spunta una nuova pista a sorpresa

Il futuro del rossonero appare ormai sempre più segnato. Le ultime indiscrezioni riferiscono che gli agenti ne stanno trattando la cessione.

Dopo la pausa natalizia, il Milan è pronto a concentrarsi nuovamente sul campionato, ma insieme al ritorno in campo, arriva anche il calciomercato invernale. La finestra di gennaio potrebbe essere un periodo decisivo per il futuro della squadra rossonera, con possibili movimenti sia in entrata che in uscita.

Durante la sessione di mercato di gennaio, il Milan potrebbe essere protagonista di cambiamenti importanti. La dirigenza rossonera sta valutando diverse opportunità per rinforzare la squadra, ma ci sono anche alcune situazioni da monitorare attentamente, come possibili cessioni che potrebbero influire sul futuro del club.

Addio al Milan imminente: gli agenti trattano la cessione

In questo contesto, emergono voci su una possibile cessione di un giocatore rossonero. Gli agenti del calciatore, infatti, starebbero trattando la sua uscita dal Milan. La notizia ha suscitato grande attenzione, con il futuro del giocatore che potrebbe essere lontano da Milano già durante questo mercato invernale.

Prove di addio al Milan: spunta una nuova pista

Come detto in casa Milan potrebbero cambiare molte cose nel 2025. Il mercato di gennaio potrebbe riservare davvero molte sorprese. Una di queste potrebbe riguardare l’addio di un rossonero che, partita dopo partita, si allontana sempre più da Milanello. Arrivato al Milan nell’estate del 2023 proveniente dal Villarreal per una cifra che si aggira intorno ai 21,1 milioni di euro, Samuel Chukwueze non sembra aver ancora soddisfatto le aspettative riposte in lui. Nonostante ciò, il giocatore nigeriano, con la maglia numero 21, potrebbe presto trovare una nuova casa in Turchia, al Besiktas. La questione del suo trasferimento è stata portata all’attenzione dal portale turco Fanatik, che ha rivelato come gli agenti di Chukwueze abbiano proposto il loro assistito alla squadra in cui milita l’eroe ex Lazio, Ciro Immobile. Ora, per vedere Chukwueze indossare i colori del Besiktas, bisognerà attendere l’esito delle trattative tra i club. Il contratto del giocatore con il Milan, valido fino al giugno del 2028, rappresenta un elemento chiave nella negoziazione. Inoltre, sarà cruciale comprendere la volontà del giocatore stesso riguardo a un possibile trasferimento in Turchia. Dettagli sull’operazione, come la formula del trasferimento, sono ancora da definirsi, ma il club turco sembra determinato a portare avanti la trattativa.

Doppia pista turca

Non è la prima volta che il nome di Chukwueze emerge nel calciomercato. Già in passato, un altro club turco, il Trabzonspor, aveva mostrato interesse per l’ala nigeriana. La situazione attuale si inserisce in un contesto in cui il Besiktas, fresco di elezioni per il nuovo presidente del club, si trova a valutare varie opzioni per rafforzare la squadra. La possibile aggiunta di Chukwueze al roster va vista come parte di una strategia più ampia, volta a competere ai massimi livelli sia nel campionato nazionale che in quello europeo.

