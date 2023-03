Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Tottenham, decisione clamorosa su Conte

Il Tottenham ha deciso il futuro dell’allenatore dopo gli ultimi risultati.

Barcellona, Aguero esagera

Le parole dell’ex attaccante del Barcellona dopo la vittoria contro il Real Madrid.

Il Psg perde contro il Rennes e Messi non resta a salutare i tifosi

L’argentino al triplice fischio è andato dritto negli spogliatoi dopo la sconfitta del Psg di Galtier.

Guardiola e le parole su Haaland dopo l’ennesima tripletta

L’allenatore del Manchester City ha parlato dopo la vittoria di Erling Haaland.

Conte contro la dirigenza del Tottenham

Antonio Conte duro con la proprietà del Tottenham e i calciatori dopo il pareggio contro il Southampton

PSG: l’obiettivo per il mercato è Kvara

Il PSG punta al georgiano del Napoli e l’offerta potrebbe essere di quelle irrinunciabili: 180 milioni

C’è una talpa nel Bayern Monaco, Nagelsmann: «Sono infastidito»

Le parole del tecnico del Bayern Monaco dopo che una “talpa” ha pubblicato delle foto con le sue indicazioni tattiche.

Real Madrid, Ancelotti parla del suo futuro

Le parole del tecnico italiano sul suo futuro: «Resterei al Real Madrid ha vita, ma…»

Gremio, Lucas Leiva lascia il calcio in lacrime: «Viene prima la mia salute»

Lucas Leiva lascia il calcio giocato: il centrocampista del Gremio dice basta tra le lacrime per i problemi al cuore.

PSG, dalla Francia: Messi litiga con Galtier e lascia l’allenamento. E sul futuro…

PSG, lite tra Lionel Messi e il tecnico Galtier: la Pulce lascia in anticipo l’allenamento. E sul suo futuro…

Calciomercato: lo United non molla Kane, ma il Tottenham dice no, anche a costo di perderlo a 0

Calciomercato estero: il Tottenham non ha alcuna intenzione di lasciar andare Harry Kane ora al Manchester United.

Tebas contro la Fifa: «Riforme che accontentano solo pochi club»

Javier Tebas, presidente della Liga, si scaglia apertamente contro la FIFA: il suo messaggio di denuncia.

Bayer Leverkusen: il ds Tim Steidten lascerà il club

Tim Steidten, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, lascerà il club a fine stagione: su di lui già numerosi club di Premier e Ligue 1.

Friburgo, ufficiale il rinnovo dell’allenatore Streich

Il Friburgo ha ufficializzato il rinnovo dell’allenatore Christian Streich in attesa della Juventus. Tutti i dettagli.

Zaniolo: «Non voglio stare qui per aspettare un’offerta, voglio vincere qui»

Le parole di Nicolò Zaniolo sulla sua permanenza al Galatasaray: «Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un’offerta».

Tottenham il futuro di Conte

Non cambiano gli scenari per il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham.

Caso Barcellona, coinvolti gli allenatori

Luis Enrique e Malvedere saranno chiamati a testimoniare per il caso Negreira che sta tenendo banco nella Liga.

PSG: pronto l’assalto a Haaland in estate?

Il PSG avrebbe pronta un’offerta da quasi 200 milioni per convincere il norvegese del Manchester City sotto la Tour Eiffel.

Caso Negreira, Laporta risponde al Real: «Siamo innocenti»

Il presidente del Barcellona risponde al Real Madrid: «Siamo innocenti e lo proveremo»

Il Real Madrid potrebbe costituirsi parte civile sul caso Negreira

Il Real Madrid ha fatto sapere che quando il giudice aprirà alle parti interessate, si presenterà come parte civile nel Caso Negreira

Malumori di Mbappé: si è pentito del no al Real Madrid?

Il francese del PSG si sarebbe pentito di aver rifiutato il Real Madrid in estate.

Zaniolo: primo gol al debutto con il Galatasaray

L’italiano entra dalla panchina e trova subito la rete: ottimo il debutto di Zaniolo al Galatasaray.

Caso Negreira, il Real Madrid convoca il direttivo

Il comitato direttivo del Real Madrid si incontrerà domani per discutere del caso Negreira e prendere posizione rispetto al Barcellona.

Manchester United: dietrofront di Al-Thani sull’acquisto del club?

L’emiro del Qatar fa un passo indietro sull’acquisto del Manchester United? La famiglia Glazer non fa sconti e l’offerta qatariota è troppo bassa

Tottenham, Conte in bilico e i senatori vogliono il ritorno di Pochettino

Dopo la sconfitta contro il Milan la situazione di Conte sulla panchina del Tottenham si fa più precaria: i senatori vogliono Pochettino.

Real Madrid: l’accusa alla UEFA per i fatti del Sain-Denis in finale di Champions League

La dirigenza del Real Madrid accusa la UEFA di cattiva gestione dell’ordine pubblico nella finale contro il Liverpool.

PSG, le critiche della stampa contro Verratti: «Torni a Pescara»

La critica Daniel Riolo, giornalista di RMC SPort a Verratti dopo la sconfitta del PSG: «Bisogna rimandarlo a Pescara, così può mangiare i suoi spiedini, passeggiare in riva al mare, bere i suoi shot, fumare le sue sigarette».

Atletico Madrid, la promessa di Simeone

L’allenatore dell’Atletico Madrid ha fatto una promessa ad i suoi tifosi per il futuro.

Manchester United, l’ammissione di Ten Hag

L’allenatore del Manchester United è tornato sul pesante 7-0 incassato contro il Liverpool.

Psg, le parole di Galtier su Neymar

L’allenatore del Psg, Galtier, ha parlato dell’assenza di Neymar dopo l’infortunio occorso al brasiliano alla caviglia.

Garber, commissioner della MLS, ha parlato del possibile trasferimento di Messi in America

Le parole del Commissioner della MLS, Garber, riguardo alle voci di un possibile arrivo di Leo Messi in America.

Psg, Neymar: stagione finita! Sarà operato ai legamenti della caviglia destra

Si è già conclusa la stagione di Neymar: l’attaccante brasiliano del Psg dovrà operarsi ai legamenti della caviglia destra.

Real Madrid (Marca): Benzema nel mirino della critica: «Non è quello di un anno fa»

Anche Karim Benzema finisce nel mirino della critica: il pallone d’oro deve difendersi così dalle voci sul suo conto.

Salah nella storia della Liverpool

Con la doppietta al Manchester nella vittoria per 7-0, Salah entra nella storia del Liverpool superando Fowler.

Manchester United, le parole di Ten Hag dopo la sconfitta contro il Liverpool

Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato dopo la debacle di Anfield contro il Liverpool

Liverpool, le parole di Klopp dopo la vittoria sul Manchester United

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine della partita contro il Manchester United.

Barcellona, Xavi abbandona il tiki-taka

Il Barcellona di Xavi sembra aver preso una nuova strada rispetto a quello di Guardiola: meno palleggio e contro il Real Madrid solo il 35% di possesso palla

Chelsea, Stamford Bridge verso la demolizione, al suo posto il nuovo stadio

Il Chelsea si vuole rifare il look: Stamford Bridge verrà abbattuto, al suo posto sorgerà un nuovo stadio.

Liverpool, a fine stagione Firmino lascerà il club: i dettagli

Roberto Firmino lascerà il Liverpool al termine di questa stagione: il brasiliano pronto a ripartire da una nuova avventura

Real Madrid-Barcellona 0-1, Clasico blaugrana: la decide… Militao!

Real Madrid-Barcellona, i blaugrana vincono il Clasico di andata delle semifinali della Coppa del Re.

Caso Negreira, guai in vista per il Barcellona: anche l’UEFA vuole spiegazioni

Caso Negreira , adesso anche l’UEFA chiede spiegazioni al Barcellona per quanto accaduto con l’ex vice-presidente della classe arbitrale.

FA Cup, i risultati della serata di Coppa

Diversi risultati clamorosi in FA Cup: il Southampton fuori contro una squadra di quarta serie, eliminato anche il Tottenham di Conte.

Liga, il Cadice ha chiesto la sospensione del campionato

Il Cadice ha chiesto la sospensione del campionato a seguito di un episodio sfavorevole che l’ha visto coinvolto contro l’Elche.

PSG: accuse di rapimento e tortura per il presidente Al-Khelaifi

Il presidente del PSG è accusato di sequestro e tortura dall’imprenditore franco-algerino Tayeb Benabderrahmane

Le Graet, dopo le dimissioni dalla federcalcio francese passa alla FIFA

Dopo le dimissioni dalla FFF, Le Graet trova subito un posto alla FIFA: «Preso per la sua competenza»

Francia, Noel Le Graet si dimette dal ruolo di presidente della FFF

Gli scandali degli ultimi mesi hanno costretto il presidente della FFF, la federcalcio francese, Noel Le Graet, a dimettersi.

FIFA The Best, tutti i premi

La Fifa ha assegnato i premi ai migliori calciatori ed allenatori dell’anno.

Galatasaray, che esordio per Zaniolo

L’ex Roma entra all’80’ in amichevole e segna subito con il Galatasaray.

Carabao Cup, il Manchester United batte il Newcastle

Primo trofeo per il Manchester United di Ten Hag contro il Newcastle per 2-0.

Finisce in parità il derby di Madrid: 1-1

L’Atletico passa in vantaggio con Jimenez dopo esser rimasto in 10. Per il Real Madrid il pareggio è di Alvaro Rodriguez. Finisce in partità il derby di Madrid.

