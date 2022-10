Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 20.00 – Sampdoria, contatti con De Rossi per la panchina. Gli aggiornamenti

Ore 18.00 – Higuain annuncia il ritiro dal calcio. Le parole

Ore 16.00 – Lukaku Inter, il belga può tornare al Chelsea Le ultime

Ore 14.00 – Stankovic Sampdoria, contatti avviati: oggi nuovo colloquio. La situazione

Ore 12.00 – Esonero Inzaghi, l’Inter valuta le alternative: quattro possibili scelte. Il punto

9.55 – Che bella Atalanta – Compatta e sicura, con la miglior difesa e mai passata in svantaggio: la capolista Atalanta sta stupendo tutti. L’analisi

9.10 – Ranieri sull’Inter – «Non so come si possa risolvere, ma se è solo un problema di risultati non cambierei l’allenatore»: così Ranieri sul momento nerazzurro. Le dichiarazioni

8.30 – Pioli inventa – Il suo Milan ha tante assenze, ma Pioli non ci pensa e cerca soltanto alternative: ecco le invenzioni per superare l’emergenza. La notizia

