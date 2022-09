Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

9.30 – Torna Zaniolo – Condizioni in miglioramento e la spalla non fa più male, così Mourinho spera di ritrovare il fantasista già per la sfida di lunedì con l’Empoli. La notizia

9.00 – Juve da tricolore – «Non sono fiducioso, ne sono proprio convinto: vinceremo lo scudetto»: così l’amministratore delegato di Exor, John Elkann. Le parole

8.30 – Sabato da batticuore – Inzaghi con il Toro, Giampaolo contro il Milan: entrambi gli allenatori si giocano una buona fetta di conferma. L’editoriale

