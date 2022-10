Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

12.40 – Infortunio Bremer – Si tratta di lesione, come comunicato dalla Juventus. Il brasiliano sarà indisponibile per 20 giorni. La notizia

11.14 – Infortunio Immobile – L’attaccante commenta l’infortunio subito durante la partita della Lazio con l’Udinese, promettendo di tornare il prima possibile. La notizia

10.35 – Lukaku scalpita per il ritorno in campo – Oggi nuovi esami strumentali per il belga per capire come prosegue il recupero dal suo infortunio. La notizia

9.30 – Ecco il “vecchio” Barella – Inzaghi può sorridere, il centrocampista sta finalmente tornando sui suoi livelli e si è ritrovato. La notizia

9.00 – Parla Gasperini – «Stagione inusuale, senza obiettivi possiamo puntare sulla crescita»: così il tecnico dell’Atalanta sul campionato in corso. Le dichiarazioni

8.30 – Fatal Tonali a Verona – Il Milan espugna il Bentegodi e ancora una volta è decisivo il centrocampista, sempre ispirato quando incrocia i gialloblu. La notizia

