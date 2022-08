Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

17.45 – Sold out Marassi – La gente della Sampdoria vuole l’impresa contro la Juventus, per stasera si va verso il tutto esaurito. La notizia

16.30 – Le due garanzie – Henry per il Verona, Arnautovic per il Bologna, ecco le garanzie per Cioffi e Mihajlovic in vista della stagione. L’approfondimento

15.00 – Le strade di Wijnaldum – Dopo il brutto infortunio, ora il centrocampista deve decidere come procedere la lunga riabilitazione che lo aspetta. Le ultime

13.15 – Il rientro di Bonucci – Il difensore salterà la Sampdoria, ma dovrebbe rientrare regolarmente per la prossima sfida contro la Roma. Le condizioni

11.30 – Parla Gravina – «Il Governo appoggerà la candidatura ad Euro2032»: così il numero uno del calcio italiano, Gabriele Gravina. Le dichiarazioni

9.45 – Riecco l’Atalanta – Affamata, compatta e grintosa: così Gasperini ha ritrovato davvero la sua squadra nel pari contro i campioni d’Italia del Milan. L’approfondimento

9.00 – Chiave per la Champions – Più sostanza e meno gioco, così il tecnico Maurizio Sarri vuole provare a fare il salto di qualità con i biancocelesti. L’analisi

8.30 – Nuove risorse e vecchie certezze – Napoli e Milan sono agli opposti: i partenopei brillano con i nuovi, i rossoneri puntano sul gruppo storico. L’editoriale

