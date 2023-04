Ultras Juve ai tifosi del Napoli: «Non vi permettete di festeggiare a Torino». Lo scudetto può essere questione di ore

Gli Ultras della Juventus, attraverso una pagina social da loro gestita, hanno voluto mandare un avvertimento ai tifosi del Napoli che intendono festeggiare l’imminente scudetto a Torino.

Questo il messaggio: «Evitate di fare la festa, perché non ve lo permetteremo. Questa non è la vostra città, a Torino ci sono due squadre che possono colorare le strade con i loro colori. Già facciamo fatica a sopportare le feste dei nostri cugini per le promozioni dalla B alla Serie A. Questa non è la vostra città, non vi permetteremo di festeggiare».

