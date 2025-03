Un altro milanista via dal Milan, l’addio a giugno è cosa “fatta”: la decisione a sorpresa che spiazza tutti

Un altro milanista via dal Milan, l’addio a giugno è cosa “fatta”. La scelta a sorpresa che spiazza tutti e riscrive il futuro rossonero.

Il Milan è pronto a cambiare pelle, e lo farà attraverso una serie di operazioni combinate che promettono di dare un nuovo volto sia alla squadra che alla società. Il possibile arrivo di Massimiliano Allegri, per cui si vocifera già di un accordo sia sul contratto che sulle prossime mosse di mercato, rappresenterebbe solo il primo passo di una rivoluzione più ampia. L’intento è chiaro: costruire una squadra competitiva, che torni a lottare per i grandi traguardi, con scelte strategiche mirate e una visione a lungo termine che segnerà il futuro del club.

Dal bianconero che strizza l’occhio al Milan e un nuovo retroscena

Il mercato sarà estremamente cruciale per ridisegnare il nuovo Milan, con manovre già delineate sia in uscita che in entrata. Nelle ultime ore è emerso l’“annuncio” del bianconero sul proprio futuro, che apre scenari impensabili, strizzando l’occhio ai rossoneri per giugno. Questo potrebbe portare a una mossa a sorpresa che darà un nuovo impulso alla squadra. Non solo, però: sarebbe in cantiere anche un addio che, senza dubbio, non verrebbe accolto con grande favore dalla piazza. Le prossime settimane saranno decisive, e i tifosi rossoneri aspettano con trepidazione le mosse del club.

Un altro milanista via dal Milan: la scelta è fatta

Particolare attenzione è rivolta alla situazione di Riccardo Sottil. Il giocatore, arrivato in prestito, ha collezionato poche presenze e minuti giocati, una situazione che mette seriamente in dubbio la sua permanenza in rossonero al termine della stagione. La scarsa considerazione da parte dell’allenatore e il limitato impiego in campo, come sottolineato da Milanlive.it, rendono molto incerto il suo riscatto da parte del Milan. Nonostante Sottil abbia più volte espresso il suo amore per il club, questa passione non sembra bastare per garantirgli una riconferma in rossonero. La sua permanenza dipenderà dalle prossime mosse della società e dall’evolversi della situazione.

