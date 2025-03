Un attaccante dalla Juventus per l’Inter? I dettagli di un affare potenzialmente clamoroso

I nerazzurri la prossima estate dovranno cambiare metà del proprio reparto offensivo.

L’Inter si trova a dover affrontare un’importante trasformazione nel reparto offensivo nei prossimi mesi. La società ha intenzione di mantenere il controllo sul cartellino di Marcus Thuram, per questo motivo si sta lavorando al rinnovo del contratto dell’attaccante, al fine di eliminare la clausola rescissoria che figura attualmente nel suo accordo. Uno sforzo che potrebbe non essere banale; l’Inter, però deve affrontare anche altre problematiche legate agli altri giocatori in attacco.

Lautaro intoccabile, ma servono rinforzi

Lautaro Martinez resta il perno dell’attacco nerazzurro, con il suo ruolo di capitano ben saldo e irremovibile per il futuro. Nonostante qualche alti e bassi nelle prestazioni recenti, il suo valore per la squadra è indiscutibile. Accanto a lui, però, l’Inter ha bisogno di apportare modifiche. Marko Arnautovic, pur essendo in crescita nelle ultime settimane, difficilmente rinnoverà il contratto; situazione simile è anche quella riguardante Joaquin Correa, è pressoché certo il suo addio a fine stagione. Il caso più complicato riguarda Mehdi Taremi, che potrebbe partire la prossima estate se arrivasse una buona offerta, in quanto l’Inter è pronta a investire su giovani profili per il reparto offensivo.

L’idea Kolo Muani per rinforzare l’attacco

Marotta e Ausilio potrebbero rivolgersi alla Juventus per risolvere i problemi in attacco, con l’idea di puntare su Randal Kolo Muani. Il centravanti francese ha avuto un impatto significativo con i bianconeri, conquistandosi la fiducia con gol e assist nelle sue prime partite. Tuttavia, come evidenzia Inter Live, senza la qualificazione alla Champions League sarebbe difficilissimo per la Vecchia Signora andare a trattare il riscatto col PSG. In questo scenario, l’Inter potrebbe approfittare della situazione, cercando di chiedere il francese in prestito con diritto di riscatto. La presenza di Thuram e Pavard potrebbe convincere il giocatore a scegliere la soluzione nerazzurra ma, ora come ora, si tratta solo di indiscrezioni.

