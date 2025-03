Inter, mercato in grandissimo stile grazie alla Champions: cosa bolle in pentola

Gli introiti derivanti dal nuovo format della Champions hanno arricchito il club nerazzurro che potrebbe investire non poco in estate.

La stagione dell’Inter in Champions League, almeno fino a questo momento, sta dando molte soddisfazioni ai tifosi. I nerazzurri hanno dimostrato grande solidità difensiva, subendo solo due gol, uno dei quali su rigore senza che avesse impatto sul passaggio del turno. La qualità del gioco mostrato in campo è stata la chiave di questa sorprendente continuità nelle competizioni europee, che ha rafforzato la fiducia nell’ambiente. Non solo il percorso sportivo, ma anche quello economico ha soddisfatto la dirigenza. Gli incassi derivanti dalla Champions League hanno già superato i 100 milioni di euro, un valore che potrebbe crescere ulteriormente, a seconda degli sviluppi nelle fasi successive: per questo motivo si pensa che il club possa andare in grande controtendenza rispetto al passato ed investire una bella cifra per rafforzare la squadra.

Un tesoretto da reinvestire sul mercato

Questo ingente tesoretto offre a Marotta e Ausilio un margine di manovra molto importante per la prossima finestra di mercato. Pur non destinando l’intero importo al rafforzamento della rosa, l’Inter avrà ora la possibilità di concretizzare colpi decisivi per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. In vista dell’estate, la dirigenza nerazzurra ha già messo nel mirino alcuni obiettivi importanti.

I nomi caldi per l’Inter nel mercato estivo

Il primo nome in cima alla lista è Nico Paz, un giovane trequartista molto richiesto, che potrebbe dare una nuova dimensione al gioco offensivo della squadra. La trattativa non sarà semplice, ma l’Inter si sta preparando per affrontarla con determinazione. Sul fronte attacco, le partenze di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto, rendono necessario almeno un rinforzo. Tra i candidati, Castro è il più chiacchierato, ma non si esclude una sorpresa con Jonathan David, che potrebbe arrivare a parametro zero. Infine, nella difesa, l’Inter sta monitorando diversi profili, con De Winter che continua a guadagnare terreno, ma il club ha anche altre opzioni in lizza. In mezzo al campo, l’erede di Mkhitaryan potrebbe essere Ricci, un nome che stuzzica i dirigenti, anche se il Milan è sullo stesso giocatore.

