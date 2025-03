Un colpo a sorpresa per l’Inter? Il PSG prepara una cessione che cambierà tutto

Un difensore di grande esperienza potrebbe lasciare il PSG, l’Inter è pronta a cogliere l’opportunità?

Negli ultimi anni, Inter e PSG hanno spesso incrociato i loro destini nel calciomercato, alimentando rumors su possibili scambi e trattative. Con il passare del tempo, le esigenze dell’Inter in difesa si sono fatte sempre più urgenti: c’è da fare i conti con le età non più giovanissime di Acerbi e De Vrij e perciò c’è la necessità di trovare un valido sostituto. Tra i tanti nomi in circolazione, alcuni emergono con più insistenza, solleticando l’immaginario dei tifosi.

Gli obiettivi difensivi dell’Inter in lista

L’Inter ha più volte ribadito la sua intenzione di trovare un nuovo centrale difensivo, capace di rinforzare il reparto che, in questa stagione, sta vivendo qualche difficoltà. Diverse opzioni sono state prese in considerazione, da Bijol a Hien, fino ad arrivare ai profili di Beukema e De Winter. Non si parla solo di un sostituto di Acerbi, ma di una possibile rivoluzione nel reparto difensivo, con la possibilità di inserire anche un centrale di sinistra, qualora l’acquisto di Palacios non dovesse risolvere i problemi tattici del tecnico Inzaghi.

Il possibile arrivo di Kimpembe dal PSG

Tra i profili più discussi, secondo Inter Live, spunta anche il nome di Presnel Kimpembe, difensore di esperienza del PSG. Il giocatore, che ha fatto parte della squadra parigina fin dal settore giovanile, sta vivendo un momento particolarmente difficile, con pochi minuti giocati e una forma fisica che non gli ha permesso di essere una pedina fondamentale per il club francese. Nonostante il suo contratto scada nel 2026, la sua valutazione è scesa drasticamente, tanto che il PSG potrebbe essere disposto a lasciarlo partire già nella prossima finestra di mercato per una cifra relativamente bassa, intorno ai 5 milioni di euro. L’Inter, pur interessata, sembra essere un po’ fredda riguardo questa possibilità, poiché preferirebbe puntare su profili più giovani, in grado di offrire una maggiore continuità nel lungo periodo.

