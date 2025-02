Un colpo misterioso in arrivo dall’Ajax: il giovane che potrebbe cambiare l’attacco dell’Inter

I nerazzurri saluteranno a fine stagione Arnautovic e Correa: la dirigenza sta già lavorando alla loro sostituzione.

L’attacco dell’Inter sta facendo la sua parte anche quest’anno ed i meriti vanno principalmente a Simone Inzaghi che ha costruito un sistema di gioco in grado di mettere in luce le caratteristiche di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Entrambi stanno dando un contributo fondamentale per il buon andamento della squadra, risultando decisivi nei momenti chiave della stagione. Tuttavia, guardando alla profondità della rosa, si nota un’assenza di alternative altrettanto incisive in attacco. Taremi non sta rispondendo come ci si aspettava, così come Arnautovic e Correa: questi ultimi hanno il contratto in scadenza e andranno via a giugno.

Occhi su giovani talenti

Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra è in movimento per valutare potenziali rinforzi per il reparto offensivo. L’Inter, infatti, ha individuato il profilo di un giovane talento che potrebbe rappresentare un investimento interessante per il futuro. Oltre a Santiago Castro, nome caldo per un possibile ingresso in prima squadra, l’Inter sta puntando anche su altri giovani, valutando sempre il potenziale per generare plusvalenze. Tra i tanti nomi monitorati, uno ha attirato in particolare l’attenzione, ed è legato a un club di primissimo piano.

La scoperta che potrebbe non costare così tanto

Inter Live sostiene che i nerazzurri stiano pensando a Julian Rijkhoff, attaccante classe 2003 dell’Ajax. Il suo istinto per il gol lo ha reso un terminale offensivo ideale, capace di sfruttare i cross e gli assist da parte degli esterni. Nonostante abbia già fatto parte della prima squadra, il suo spazio in campo è stato limitato a qualche apparizione in Europa League. Tuttavia, il talento del ragazzo è troppo promettente per non essere notato, e l’Inter potrebbe approfittarne per anticipare la concorrenza. La proposta dell’Inter potrebbe concretizzarsi con un’offerta sotto i 10 milioni di euro, con la possibilità di prestarlo in Serie A per permettergli di crescere in un contesto competitivo.

Leggi l’articolo completo Un colpo misterioso in arrivo dall’Ajax: il giovane che potrebbe cambiare l’attacco dell’Inter, su Notizie Inter.