Inter-Fiorentina: Inzaghi torna sul rigore concesso ai viola con un’espressione forte

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Inzaghi non ci sta: il tecnico nerazzurro denuncia un’ingiustizia.

L’Inter ha conquistato tre punti preziosi contro la Fiorentina, al termine di una sfida combattuta e ricca di episodi controversi. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della sua squadra, sottolineando la solidità dimostrata nei momenti più difficili del match. La Fiorentina ha messo in difficoltà i campioni d’Italia, costringendoli a una gara di sacrificio, soprattutto nella ripresa. La vittoria, arrivata grazie all’autorete di Pongracic ed al gol di Arnautovic, consente all’Inter di avvicinarsi al Napoli capolista, ma non mancano i motivi di discussione.

Il rigore contestato e il ruolo del Var

Uno degli episodi più discussi riguarda il calcio di rigore assegnato alla Fiorentina, che ha riaperto la gara a fine primo tempo. Secondo Inzaghi, la decisione è stata ingiusta, soprattutto considerando casi simili in cui la tecnologia non è intervenuta a favore dell’Inter. Il tecnico ha espresso tutta la sua frustrazione nel post-partita, facendo riferimento a episodi recenti che, a suo dire, hanno penalizzato la sua squadra. La sua critica si è estesa alla gestione generale del Var, ribadendo l’importanza di un utilizzo coerente della tecnologia per garantire equità nei giudizi arbitrali.

Il parallelismo con Leverkusen e il peso degli episodi

Inzaghi ha riportato alla memoria il match di Leverkusen, in cui l’Inter ha subìto un gol dopo un corner concesso in seguito a un evidente offside. Per lui, situazioni del genere evidenziano una disparità nell’interpretazione arbitrale, che incide sulle partite e, potenzialmente, sull’intera stagione. La tensione con la panchina viola è stata solo una conseguenza di un clima sempre più teso attorno alle decisioni arbitrali, specialmente in un campionato dove ogni punto può risultare decisivo. L’allenatore ha ribadito con forza la sua posizione: “Ho rivisto le immagini del rigore, è un rigore che non esiste mai, mai: è intervenuto il Var quando settimana scorsa per noi non è intervenuto, e ci avrebbe permesso probabilmente di vincere una partita importante“.

