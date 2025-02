Inter-Fiorentina: furenti polemiche per due episodi

Un gol da annullare e un rigore che fa discutere: l’Inter-Fiorentina è finita tra le polemiche.

San Siro è stato teatro di una partita intensa tra Inter e Fiorentina, ma oltre al risultato, a far discutere sono state alcune decisioni arbitrali che hanno acceso il dibattito: anche Simone Inzaghi già a fine gara non è stato tenero. Il primo episodio riguarda il gol del vantaggio nerazzurro, nato da un’azione controversa. Il pallone rimesso in area da Alessandro Bastoni era già completamente oltre la linea di fondo, come confermato da Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore arbitrale. Un errore evidente da parte dell’assistente, che non ha segnalato l’uscita del pallone, ma che non poteva più essere corretto dal VAR. La rete è stata quindi convalidata, alimentando le proteste della Fiorentina, convinta che l’azione dovesse essere fermata prima della battuta del calcio d’angolo.

Rigore alla Fiorentina: decisione che divide gli esperti

Le polemiche non si sono fermate al gol dell’Inter, perché nel primo tempo la Fiorentina ha ricevuto un calcio di rigore dopo un tocco di mano di Matteo Darmian su un colpo di testa ravvicinato di Robin Gosens. La dinamica dell’azione ha suscitato perplessità, perché il pallone è arrivato da una distanza molto ridotta e l’ex Manchester United non ha avuto il tempo di spostare il braccio. Marelli ha espresso dubbi sulla decisione, sottolineando come il contatto fosse difficile da considerare punibile. Nonostante ciò, l’arbitro La Penna, dopo essere stato richiamato al monitor dal VAR, ha deciso di concedere il penalty, trasformato da Rolando Mandragora.

Errore arbitrale sul gol? Perché il VAR non è intervenuto

A fine partita, Marelli ha chiarito definitivamente il motivo per cui il VAR non ha potuto annullare il gol dell’Inter. Secondo il regolamento, il sistema video può intervenire solo nel corso dell’Attacking Possession Phase (APP), ovvero nel momento in cui la squadra mantiene il possesso palla prima di un gol o un episodio chiave. Nel caso specifico, l’APP si era conclusa con l’assegnazione del calcio d’angolo, tutto quello che succede dopo fa parte di una nuova azione. Di conseguenza, l’errore dell’assistente non era più correggibile tramite VAR.

Leggi l’articolo completo Inter-Fiorentina: furenti polemiche per due episodi, su Notizie Inter.