Inter-Fiorentina: le pagelle della Gazzetta dello Sport, non mancano le note stonate

L’Inter vince contro la Fiorentina, ma ci sono due giocatori che non hanno convinto. Vediamo chi ha brillato e chi invece ha deluso secondo la Gazzetta dello Sport.

L’Inter ha superato la Fiorentina per 2-1 in una sfida intensa, decisa da episodi arbitrali molto dubbi e prestazioni individuali di alto livello. Tra i protagonisti c’è Lautaro Martinez, premiato con un 7 in pagella per la capacità di incidere nel gioco senza bisogno di segnare. L’attaccante argentino ha colpito una traversa e offerto giocate di qualità, dimostrandosi ancora una volta il leader tecnico ed emotivo della squadra. Stesso voto per Francesco Acerbi, autore di una prova solida in difesa dopo il rientro dall’infortunio. Il centrale nerazzurro ha dominato fisicamente gli avversari, risultando decisivo nei momenti più delicati. Nicolò Barella ha sfiorato un gol spettacolare in rovesciata e ha guidato il centrocampo con la solita grinta, confermando la sua importanza nella mediana di Simone Inzaghi.

Arnautovic decisivo, Zielinski subito a suo agio

Nel secondo tempo l’Inter ha trovato il gol vittoria grazie a Marko Arnautovic, entrato in campo nel momento giusto. L’austriaco ha impattato bene sulla partita, trovando la rete con un colpo di testa preciso e mostrando la giusta determinazione in un momento cruciale del match. La sua esultanza a spalle larghe ha certificato la voglia di lasciare il segno, dopo un periodo complicato. Un’altra nota positiva è Piotr Zielinski, autore di una prova ordinata e di grande qualità: il polacco ha dato equilibrio alla squadra e si è fatto apprezzare per la gestione dei palloni più delicati. Solida anche la prestazione di Alessandro Bastoni e Carlos Augusto, entrambi valutati con un 6,5 per il contributo alla fase difensiva e alla costruzione del gioco.

Due bocciati nell’Inter

Se molti giocatori hanno ricevuto valutazioni positive, due nerazzurri sono stati giudicati al di sotto delle aspettative. Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian hanno chiuso la partita con un 5,5, segnalando qualche difficoltà nei rispettivi ruoli. Il centrocampista turco non ha inciso come al solito nella manovra, mentre l’esterno italiano ha sofferto alcune situazioni difensive. Per il resto, valutazioni sufficienti per Sommer, Pavard, Mkhitaryan, Thuram, Zalewski e Frattesi, che hanno offerto un rendimento senza particolari sbavature. Resta senza voto Mehdi Taremi, il cui ingresso tardivo non ha avuto un impatto significativo sulla partita.

Leggi l’articolo completo Inter-Fiorentina: le pagelle della Gazzetta dello Sport, non mancano le note stonate, su Notizie Inter.