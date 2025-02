Inter, brutta notizia prima della Juve? Il dubbio che preoccupa Inzaghi

Thuram e Arnautovic a rischio per il Derby d’Italia? Inzaghi trattiene il fiato mentre l’Inter aspetta gli esami: e se mancassero entrambi contro la Juve?

Simone Inzaghi aveva immaginato una serata diversa, sperando di gestire le energie dei suoi uomini senza dover fare i conti con nuovi problemi fisici. Invece, dopo le fatiche della doppia sfida contro la Fiorentina, l’Inter si trova a interrogarsi sulle condizioni di Marcus Thuram, uscito anzitempo dalla sfida di San Siro. L’attaccante francese aveva già accusato un colpo nella partita di giovedì scorso al Franchi, episodio che lo aveva costretto a un recupero accelerato per essere disponibile contro i viola in campionato ieri. La sua presenza dal primo minuto testimoniava la volontà dello staff tecnico di puntare su di lui, ma dopo meno di mezz’ora la caviglia sinistra ha ceduto, obbligandolo a lasciare il posto al match winner.

Derby d’Italia alle porte: quante certezze per Inzaghi?

Il tecnico nerazzurro non può permettersi di perdere pezzi chiave in un momento così delicato della stagione, con la Juventus all’orizzonte e la necessità di mantenere alta la pressione nella corsa scudetto. La ThuLa ha dimostrato di essere il motore offensivo della squadra e la loro intesa è diventata un’arma imprescindibile per l’Inter. Proprio per questo, il forfait del francese rischia di complicare i piani, considerando che anche Arnautovic ha lasciato il campo con qualche problema fisico. L’austriaco ha avuto il merito di sbloccare il match, ma al triplice fischio l’attenzione si è spostata sulle sue condizioni, oltre che su quelle di Thuram.

Thuram e Arnautovic in dubbio: chi sarà in campo?

L’Inter attende risposte dagli esami medici che stabiliranno l’entità del problema alla caviglia sinistra di Thuram, mentre Arnautovic verrà monitorato nelle prossime ore per capire se potrà essere arruolabile per Torino; è quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Se il francese dovesse dare segnali positivi, lo staff lavorerà intensamente per recuperarlo in tempo utile, anche se una maglia da titolare non sarebbe scontata. Il calendario impone scelte oculate e forzare il rientro potrebbe essere un rischio troppo alto. Se invece né lui né Arnautovic dovessero farcela, Taremi potrebbe ritrovarsi proiettato improvvisamente in una sfida decisamente importante e molto sentita.

