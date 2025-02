L’Inter risponde al KO di Firenze ma ci sono ancora aspetti che preoccupano

Quella ottenuta ieri è una vittoria fondamentale per l’Inter anche se non permette di cancellare tutte le critiche per la sconfitta di giovedì scorso.

Dopo la dura sconfitta rimediata al Franchi, che ha alimentato fortissime critiche ad Inzaghi e non solo, l’Inter è riuscita a trovare il riscatto ieri contro la Fiorentina, superando gli stessi ostacoli tattici che la squadra toscana aveva imposto nel match di giovedì. L’approccio dei viola si è ripetuto, ma stavolta la squadra di Simone Inzaghi ha saputo limitare le ripartenze. Il risultato finale ha premiato la determinazione dei nerazzurri, con una vittoria che assume un significato fondamentale nella corsa per il titolo. A decidere il match ci ha pensato Arnautovic, con la difesa che ha poi blindato il risultato fino al fischio finale.

Sconfitta viola, ma l’obiettivo è ancora alla portata

Ieri i viola hanno preferito essere attendisti per circa un’ora, decidendo poi di attaccare solo negli ultimi minuti, quando Palladino ha cercato di fare leva sulla qualità di Fagioli e la forza dell’ex Inter Zaniolo, all’esordio. I nerazzurri però sono riusciti a difendere il risultato ed i toscani sono scivolanti dal quarto al sesto posto in classifica: la corsa per la qualificazione alla Champions League resta comunque molto aperta.

Nerazzurri matura e affaticati dalla frequenza degli impegni

Nonostante il carattere e la qualità mostrati, come evidenzia il Corriere dello Sport, l’Inter ha dovuto fare i conti con una condizione fisica non ottimale, accentuata dall’alto numero di partite giocate ogni tre giorni tra Serie A e Champions League. La squadra ha sofferto un po’ di stanchezza, e questo ha portato a qualche blackout, non propriamente ieri ma in generale. Gli acciacchi, uniti a un’età media elevata, non hanno impedito comunque ai nerazzurri di restare aggrappati alla lotta scudetto, ma certo la continuità non è facile da mantenere.

