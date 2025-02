L’Inter torna alla vittoria ma l’ex difensore attacca

I nerazzurri rispondono alle tante critiche piovute addosso alla squadra e battono i viola grazie alla rete di Arnautovic.

Nel corso della sua ospitata a Sky Sport, Beppe Bergomi ha espresso un’opinione positiva sulla vittoria di ieri dell’Inter contro la Fiorentina, evidenziando la reazione immediata della squadra dopo la sconfitta di giovedì scorso. Secondo l’ex difensore nerazzurro, questo tipo di risposta è stato fondamentale per confermare la determinazione dei giocatori. La squadra ha dimostrato, per l’ennesima volta, di saper reagire alle difficoltà con carattere e intensità. Un aspetto che Bergomi ha sottolineato è l’atteggiamento di Simone Inzaghi, che, contrariamente a quanto talvolta gli viene imputato, sta riuscendo a motivare i suoi giocatori nel modo giusto.

Il giudizio di Bergomi sul VAR e sul rigore per la Fiorentina

Bergomi ha anche commentato il tema del VAR, sollevando alcune perplessità sul suo impiego nelle partite di Serie A. Secondo lui, ci sono situazioni, come il rigore assegnato alla Fiorentina, che meriterebbero una revisione più attenta. L’ex calciatore ha spiegato come la dinamica dell’azione tra Darmian e Kean sia complessa e come, a suo avviso, molti di questi episodi non dovrebbero essere puniti. L’ex difensore, infatti, ha fatto notare che, sebbene il VAR possa correggere errori evidenti, in alcuni casi il gioco del calcio è stato penalizzato da un utilizzo eccessivo e poco preciso della tecnologia.

Bergomi e il futuro di Arnautovic

L’argomento finale del suo intervento ha riguardato Marko Arnautovic, giocatore che ha suscitato discussioni tra i tifosi per le sue prestazioni recenti. Bergomi si è dichiarato un grande estimatore dell’attaccante austriaco: “Arnautovic? Io sono un estimatore, uno dei pochi: ha bisogno di stare tranquillo. Il brusio di San Siro è terribile: i tifosi dovrebbero capire che non possono giocare sempre Lautaro e Thuram, le alternative vanno aiutate“.

