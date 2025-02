Inter-Fiorentina: il nervosismo di Inzaghi fa discutere

Il tecnico nerazzurro ha vissuto ieri una gara particolare: alcuni suoi atteggiamenti durante e dopo il match sono stati analizzati dalla Gazzetta dello Sport.

L’Inter ieri sera è tornata alla vittoria dopo il rumorosissimo KO di giovedì scorso che ha fatto finire anche Simone Inzaghi nell’occhio del ciclone. Parlando con la stampa dopo il match, il tecnico ha sottolineato che il cammino della squadra in campionato sta proseguendo in maniera positiva, nonostante la concorrenza di altre formazioni che lottano per gli stessi obiettivi. Inzaghi ha voluto sottolineare anche il percorso dei suoi in Champions League, che sta segnando una stagione di grande impegno: questa è sembrata una stilettata ad Antonio Conte.

Il mercato invernale: tra alti e bassi

Nel suo discorso, Inzaghi ha difeso anche le scelte del club durante il mercato invernale, nonostante le critiche ricevute: ha ribadito la fiducia nei confronti della rosa che ha a disposizione. In un contesto in cui il mercato è stato oggetto di discussione, il tecnico ha voluto chiarire che non tutti i movimenti sono sotto il suo diretto controllo, ma ha preferito concentrarsi sulle risorse già presenti, dimostrando così determinazione a lavorare con ciò che è stato fornito.

Tensione e polemiche: il retroscena della partita con la Fiorentina

La partita contro la Fiorentina ha segnato un momento di grande tensione per Inzaghi e per l’Inter. La memoria del pesante KO subìto al Franchi la settimana scorsa ha pesato sulle spalle dei nerazzurri, e il clima in campo era tutt’altro che sereno. Il tecnico ha vissuto la partita in maniera decisamente elettrica: non sono mancati accesi scambi di opinioni con gli avversari e con la panchina viola. Inzaghi, tra l’altro, ha criticato aspramente l’intervento del VAR sul rigore assegnato ai viola per mani Darmian; il suo atteggiamento di ieri, intenso e diretto, ha mostrato quanto il clima ieri fosse davvero teso.

