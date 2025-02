Inter: l’obiettivo in difesa che scuote il mercato

L’Inter punta a rinforzare la difesa con un giovane talento che gioca in Serie A, ma c’è qualcosa che potrebbe rallentare l’affare.

L’Inter è consapevole di dover rinforzare la difesa con un nuovo volto considerata la presenza di Acerbi e de Vrij. La necessità di un’alternativa giovane per il futuro si fa sempre più urgente, in quanto i due ex Lazio, che si alternano come titolari al centro, non sono più giovani. L’obiettivo è non trovarsi impreparati in caso di un loro possibile addio: gli scenari in tal caso sono molteplici. Sebbene la ricerca fosse inizialmente orientata verso un solo difensore centrale, le esigenze tattiche potrebbero portare i nerazzurri a puntare addirittura su due nuovi acquisti in questa zona del campo. La possibilità di un rinforzo che possa non solo sostituire, ma anche integrare l’attuale assetto, è diventata una priorità.

Un centrale giovane e versatile

Secondo Inter Live, i nerazzurri potrebbero valutare il profilo di Luca Ranieri della Fiorentina, autore, tra l’altro, del primo gol della tremenda gara dell’Inter a Firenze. Può giocare come centrale ma anche di adattarsi a un ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre, cosa che lo rende una risorsa preziosa per l’Inter. L’italiano è di piede mancino e quindi sarebbe perfetto per alternarsi con Alessandro Bastoni; il costo e l’ingaggio contenuto lo rendono un affare che potrebbe trovare lìapprovazione di Oaktree.

Il futuro di Ranieri all’Inter: come stanno le cose

Nonostante l’interesse, non c’è ancora una trattativa concreta. Al momento si tratta di una semplice idea, in attesa di sviluppi futuri. La situazione potrebbe evolversi in base a diversi fattori, tra cui il mercato, le necessità tattiche e il bilancio del club. Per il momento, il giovane difensore rimane una possibilità, ma non è ancora chiaro se l’Inter deciderà di puntare su di lui nel breve periodo.

