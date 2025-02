Arnautovic: un gol decisivo che cambia il suo futuro all’Inter?

Marko Arnautovic ha colpito nel momento più critico per l’Inter: è troppo tardi per riscrivere la storia?

L’Inter è stata messa in seria difficoltà dalla sconfitta di Firenze: retroscena e quant’altro hanno alimentato le critiche che sono state copiose verso la squadra e Simone Inzaghi. I nerazzurri, però, hanno trovato una risorsa insospettabile nel momento più critico. L’uscita di Marcus Thuram, per una contusione alla caviglia sinistra, ha lasciato un vuoto che sembrava difficile da colmare. In una partita decisiva, Marko Arnautovic ha risposto presente, trovando il gol al momento giusto, proprio quando il nervosismo sembrava prevalere. La sua rete ha dato respiro alla squadra, ma non è bastata a cancellare le incertezze di una stagione ancora altalenante.

Un gol che vuol dire tanto

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il panorama dietro ai titolari Lautaro e Thuram rimane desolante, con pochi alternative pronte a dare una spinta significativa. Arnautovic, che ha segnato la sua prima rete stagionale in Serie A, si trova in un limbo. Il gol contro la Fiorentina non è solo un ricordo dolce per l’austriaco, ma l’ennesima conferma che anche in un momento difficile, un giocatore di esperienza può rivelarsi fondamentale. Nonostante il minutaggio molto ridotto e le difficoltà fisiche, l’austriaco ha dimostrato di essere pronto a dare tutto.

La rete che non cambia il futuro

Nonostante l’importanza della rete, il club ha già fatto sapere che non ci sarà un rinnovo per il giocatore, il cui contratto scadrà a fine stagione. Questo non cancella l’importanza del suo contributo nella rincorsa al titolo, ma la sua seconda avventura in maglia nerazzurra resta con più ombre che luci. Il club ha già avviato piani per ringiovanire l’attacco: l’addio dell’austriaco sembra inevitabile. Gli obiettivi accostati ai nerazzurri sono molteplici, su tutti Santiago Castro del Bologna: la dirigenza però ancora non ha intavolato trattative in tal senso.

