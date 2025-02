Inter-Fiorentina: la condanna del club nerazzurro

I nerazzurri hanno vinto contro i viola ieri sera ma c’è un episodio decisamente spiacevole che ha condizionato i momenti successivi alla gara.

L’Inter ha sempre posto grande attenzione ai valori di inclusività, rispetto e uguaglianza. La storia del club nerazzurro si è costruita intorno a principi solidi, che hanno fatto del rispetto per ogni individuo una delle sue colonne portanti. La lotta contro ogni tipo di discriminazione è una causa che il club ha difeso in ogni occasione, con una posizione netta in difesa dei diritti di ogni persona, indipendentemente da etnia, religione o provenienza.

La condanna della discriminazione

In un contesto dove il calcio è più di un semplice gioco, l’Inter ha rinnovato il suo impegno contro le manifestazioni di odio. La condanna pubblica è stata espressa in risposta ai vergognosi attacchi razzisti rivolti sui Social a Moise Kean dopo Inter-Fiorentina. Il club viola, con fermezza, ha preso posizione, denunciando gli insulti ricevuti dal proprio attaccante. L’Inter non ha esitato a prendere una posizione simile, mostrando solidarietà alla Fiorentina e al giocatore, rinnovando il proprio impegno verso un calcio privo di pregiudizi.

Per i valori che contraddistinguono la nostra storia, siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Ci schieriamo quindi a fianco di Moise Kean e @acffiorentina nel condannare gli attacchi di cui è stato vittima l’attaccante viola. #BUU #BrothersUniversallyUnited… https://t.co/Hffol9Y9qP — Inter (@Inter) February 11, 2025

Il messaggio forte dell’Inter

Nel comunicato, l’Inter ha sottolineato con forza la sua posizione, pubblicando un messaggio chiaro su X. “Per i valori che contraddistinguono la nostra storia, siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Ci schieriamo quindi a fianco di Moise Kean e della Fiorentina nel condannare gli attacchi di cui è stato vittima l’attaccante viola”. L’Inter non si è limitata a commentare l’incidente, ma ha ribadito con fermezza la sua posizione contro ogni forma di razzismo e pregiudizio nel mondo dello sport.

Leggi l’articolo completo Inter-Fiorentina: la condanna del club nerazzurro, su Notizie Inter.