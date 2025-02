Inter, tre infortunati dopo la Fiorentina: chi rischia di saltare la Juventus?

Tre giocatori dell’Inter acciaccati dopo la vittoria contro la Fiorentina: Inzaghi deve preoccuparsi in vista del derby d’Italia contro la Juventus?

L’Inter esce con tre punti preziosi dalla sfida contro la Fiorentina, ma non senza qualche apprensione. La squadra di Inzaghi, duramente criticata per la partita di giovedì scorso, è riuscita ad accorciare il distacco dal Napoli che comanda la classifica di Serie A. Ora i nerazzurri si ritrovano però a fare i conti con alcune situazioni da monitorare in vista del prossimo impegno contro la Juventus. Il derby d’Italia non concede margine per cali di concentrazione e lo stato di salute di alcuni elementi potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore. Tra i nomi sotto osservazione figurano Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Marko Arnautovic: FcInter1908.it aggiorna sulle loro situazioni.

Bastoni e Arnautovic: due casi diversi

Per il centrale difensivo, il responso iniziale lascia spazio a una certa fiducia. Bastoni ha applicato del ghiaccio sulla coscia dopo la partita, ma le sensazioni restano positive e non si profilano stop preoccupanti. La situazione di Arnautovic, invece, appare più delicata. Entrato nel primo tempo per sostituire Thuram, l’austriaco è stato costretto ad alzare bandiera bianca prima del fischio finale a causa di un affaticamento muscolare. Saranno necessari esami più approfonditi per stabilire i tempi di recupero e la sua eventuale disponibilità contro la Juventus.

Thuram verso il recupero

L’attaccante francese, uscito per un problema alla caviglia, sembra il meno a rischio dei tre. La sua uscita dal campo di corsa è stata un segnale incoraggiante e le prime valutazioni confermano che si tratta soltanto di una forte contusione. Nessun allarme, dunque, per Inzaghi, che potrà contare su di lui nel big match contro i bianconeri. Un po’ di riposo e un lavoro mirato basteranno per rivederlo in campo senza particolari problemi.

