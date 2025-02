Frattesi e l’ipotesi di scambio destinata a scuotere il mercato

Dopo il fermento del mese scorso, la mezzala italiana è restata in nerazzurro ma la sua permanenza nella prossima stagione non è per nulla scontata.

La situazione di Davide Frattesi all’Inter continua a essere incerta: sebbene abbia vissuto tutto sommato una buona prima stagione con i nerazzurri, il giocatore avrebbe preferito lasciare la squadra già durante il mercato invernale per cercare maggiore spazio e minuti utili in una nuova realtà. Tra le squadre interessate a lui c’era anche la Juventus, come emerso qualche giorno fa. La voglia di giocare con maggiore continuità potrebbe far pendere la bilancia verso il trasferimento, ma ci sono ostacoli importanti da superare.

La Juve pronta a colpire

Frattesi ha sempre avuto la Roma come destinazione preferita, ma con l’accordo con i giallorossi sfumato, il centrocampista potrebbe considerare anche altre offerte. La Juventus sarebbe pronta a puntare su di lui, ma la questione economica non è semplice. L’Inter, infatti, non ha intenzione di fare sconti e potrebbe chiedere una cifra che tocchi i 40 milioni di euro. Una somma che, sebbene alta, potrebbe non essere un ostacolo insormontabile per una Juventus sempre attenta a rinforzare la propria rosa.

Lo scenario inatteso: proposto unos cambio?

Come riporta Inter Live, una delle soluzioni potrebbe essere uno scambio con Douglas Luiz, ma la possibilità che l’Inter accetti questa opzione appare improbabile. Nonostante l’interesse del club bianconero, l’idea di uno scambio con il brasiliano non convince i vertici nerazzurri. La valutazione di Luiz non è paragonabile a quella di Frattesi, che fino a questo momento ha dimostrato una continuità e un rendimento superiori. L’Inter, quindi, sembra poco incline a sacrificare un giocatore come Frattesi per uno che, sebbene dotato di talento, ha ancora tanto da dimostrare. La cessione potrebbe comunque avvenire, ma solo con un’offerta cash che rispecchi appieno il valore del giocatore.

